Поиск

Израильские военные пообещали обеспечить безопасность заложников при расширении операции в Газе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заверили, что расширение наземного наступления в секторе Газа не нанесет ущерба заложникам, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Нам известно об опасениях родственников заложников, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы они не пострадали", - приводит газета выдержки с пресс-конференции представителя ЦАХАЛ Эффи Дефрина.

В ночь на вторник ЦАХАЛ начал наземное наступление на город Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС.

Израиль анонсировал операцию "Колесницы Гидеона II" в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гутерриш заявил, что украинский конфликт вряд ли можно быстро урегулировать

Израильские военные заявили, что операция в городе Газа не ограничена по времени

В парламент Эстонии внесён законопроект о полном закрытии границы с Россией

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Трамп заявил, что Зеленскому придется заключить соглашение для урегулирования кризиса

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Власти Венгрии не планируют отказываться от энергоносителей из России

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Марио Драги заявил, что цены на газ в Евросоюзе намного выше, чем в США

Япония выступила против пошлин для стран, закупающих нефть у России

Израиль расширяет наземную операцию в городе Газа

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе электромобилей в Кельне

В Болгарии задержали российского бизнесмена в связи со взрывами в Бейруте в 2020 году

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });