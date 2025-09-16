Израильские военные пообещали обеспечить безопасность заложников при расширении операции в Газе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заверили, что расширение наземного наступления в секторе Газа не нанесет ущерба заложникам, сообщает во вторник The Times of Israel.

"Нам известно об опасениях родственников заложников, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы они не пострадали", - приводит газета выдержки с пресс-конференции представителя ЦАХАЛ Эффи Дефрина.

В ночь на вторник ЦАХАЛ начал наземное наступление на город Газа. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что армия будет действовать в Газе до полного разгрома палестинского движения ХАМАС.

Израиль анонсировал операцию "Колесницы Гидеона II" в августе 2025 года. Она подразумевает захват контроля над городом Газа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.