Рубио отвел ХАМАС несколько недель на то, чтобы пойти на прекращение огня

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио предупредил ХАМАС, что у движения осталось не более нескольких недель на то, чтобы заключить соглашение о прекращении огня.

"Израильтяне начали проводить там (в Газе - ИФ) операции. Поэтому мы считаем, что у нас очень короткий промежуток времени, за который может быть заключено соглашение. У нас больше нет месяцев, и, вероятно, впереди у нас есть дни, а может быть, и несколько недель", - заявил он журналистам перед отлетом из Израиля в Катар.

По его словам, "наш главный выбор заключается в том, чтобы все это закончилось путем урегулирования посредством переговоров". При этом ХАМАС должен "объявить о демилитаризации и о том, что больше не будет представлять угрозу", сказал он.

Рубио добавил, что "когда имеешь дело с такой группой дикарей, как ХАМАС, это невозможно, но мы надеемся, что это все же может произойти".

Он отметил, что после ударов Израиля по Катару рассчитывает на то, что Доха продолжит играть роль в ближневосточном урегулировании.

"Очевидно, что они должны решить, хотят ли они этого или нет после событий прошлой недели, но мы хотим, чтобы они знали, что если есть какая-либо страна в мире, которая может помочь положить конец этому путем переговоров, то это Катар", - сказал Рубио.