В США прокурор запросил смертную казнь для подозреваемого в убийстве активиста Кирка

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Окружной прокурор Юты Джефф Грей просит о вынесении высшей меры наказания для Тайлера Робинсона, подозреваемому в убийстве общественного деятеля Чарли Кирка, сообщает во вторник Axios.

"Ходатайствую о вынесении смертного приговора", - приводит портал выдержки из заявления Грея.

Прокурор отметил, что это решение "основывается исключительно на имеющихся в доступе свидетельствах, обстоятельствах и характере совершенного преступления" и принято им самостоятельно.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс 12 сентября сообщил на пресс-конференции ФБР о задержании подозреваемого в убийстве активиста Чарли Кирка, им оказался 22-летний Тайлер Робинсон.

"Мы поймали его", - заявил Кокс.

Вечером 11 сентября Робинсон признался в содеянном члену своей семьи, сообщил Кокс. Затем родственники уговорили его сдаться полиции.

Ранее 12 сентября о задержании подозреваемого сообщил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, с большой долей уверенности, что мы его задержали", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп также выразил надежду, что стрелявшему в Кирка вынесут смертный приговор.

"Я надеюсь, что его приговорят к смертной казни", - сказал Трамп.

Чарли Кирк получил известность как активный сторонник политики Республиканской партии и лично Трампа; выступал против вовлечения США в ирано-израильский конфликт и с критикой руководства Украины.

Активиста убили вечером 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Официальные лица назвали произошедшее "целенаправленным нападением на человека".

Трамп обещал, что его администрация привлечет к ответственности всех причастных к убийству.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал убийство Кирка политическим.

"Кто бы это ни сделал, мы найдем вас, мы будем судить вас и привлечем к ответственности по всей строгости закона", - заявил тогда Кокс.