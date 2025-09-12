Трамп полагает, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан

Фото: Jacek Boczarski/Anadolu via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что, по-видимому, правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в убийстве общественного деятеля Чарли Кирка.

"Думаю, с большой долей уверенности, что мы его задержали", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Также Трамп выразил надежду, что стрелявшему в Кирка вынесут смертный приговор. "Я надеюсь, что его приговорят к смертной казни", - сказал Трамп.

Чарли Кирк получил известность как активный сторонник политики Республиканской партии и лично Трампа, он выступал против вовлечения США в ирано-израильский конфликт и с критикой руководства Украины.

Активиста убили вечером 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта. Официальные лица назвали произошедшее "целенаправленным нападением на человека".

Трамп обещал, что его администрация привлечет к ответственности всех причастных к убийству.

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс назвал убийство Кирка политическим. "Кто бы это ни сделал, мы найдем вас, мы будем судить вас и привлечем к ответственности по всей строгости закона", - заявил Кокс.