В Юте нашли предполагаемое орудие убийства Чарли Кирка

Это винтовка с поворотным продольно-скользящим затвором, также найдены боеприпасы

Фото: George Frey/Getty Images

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Следствие по делу об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка нашло предполагаемое оружие стрелка, боеприпасы, а также отпечатки обуви, ладони и предплечья стрелявшего, сообщает CNN.

По версии следствия, в Кирка стреляли с крыши.

"Нам удалось отследить его передвижения после стрельбы, он переместился на другую часть здания, спрыгнул с него и покинул кампус", - заявил глава Департамента общественной безопасности Юты Бо Мейсон. По его словам, у следствия есть хорошая видеозапись с подозреваемым, но публиковать ее сейчас не будут, а попытаются сначала идентифицировать злоумышленника с помощью компьютерных технологий.

Предполагаемое орудие убийства - винтовка с поворотным продольно-скользящим затвором - найдено в лесополосе, через которую должен был бежать стрелявший, заявил агент офиса ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болз. Оружие направлено на экспертизу.

Источники CNN, близкие к следствию, утверждают, что на винтовке и на боеприпасах были нацарапаны лозунги, затрагивающие общественные проблемы.

По данным следствия, стрелок прибыл в кампус Университета долины Юты в день дебатов с Кирком в 11:52 по местному времени, это был молодой мужчина студенческого возраста. ФБР опубликовала фотографии мужчины, которым интересуется следствие, и назначило награду в $100 000 за информацию, которая поможет его задержать.

Чарли Кирк был застрелен во время дебатов под открытым небом на площадке Университете долины Юта днем 10 сентября. Директор ФБР Кэш Патель объявил, что подозреваемый задержан, но позже сообщил, что произошла ошибка, и этот человек после допроса был отпущен на свободу.

Университет долины Юта будет закрыт до понедельника 15 сентября, передает CNN.

31-летний Кирк был активистом и директором и основателем консервативной организации Turning Point USA, ведущей деятельность в школах, колледжах и университетах. Он являлся близким соратником президента США Дональда Трампа, который назвал Кирка "гигантом своего поколения, борцом за свободу и источником вдохновения для миллионов людей". Трамп заявил, что посмертно наградит Кирка Президентской медалью Свободы - одной из двух высших наград США для гражданских лиц.

На канал Кирка на платформе YouTube подписаны более 4 млн человек, на канал Turning Point USA - более 3,3 млн.