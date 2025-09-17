Поиск

Шойгу заявил, что удар Израиля по Дохе разрушил архитектуру урегулирования конфликта в секторе Газа

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Израильский удар 9 сентября по столице Катара Дохе разрушил архитектуру переговоров между Израилем и Палестиной, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Багдад.

"На этой неделе мы лишний раз убедились, к чему приводит неконтролируемое распространение кризиса в регионе. Имею в виду израильские авиаудары по мирной столице Катара. Такие действия нельзя оправдать "точечным обстрелом"", - сказал Шойгу на встрече с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом.

"Итогом стала приостановка Дохой своих посреднических усилий в палестино-израильском противостоянии. Архитектура переговоров разрушена", - заявил он.

"Россия расценивает случившееся как грубое нарушение международного права и устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства. Решительно осуждаем подобные методы", - сообщил секретарь СБ РФ.

Накануне визита Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу", что ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, несет угрозу не только региональной, но и глобальной стабильности.

"Важно всеми возможными путями избежать эскалации напряженности. Однако, пока ситуация только ухудшается", - отметил Шойгу.

Израиль 9 сентября нанес удары по зданию, где находились представители руководства движения ХАМАС, традиционно базирующиеся в Дохе. В ХАМАС заявили, что все высокопоставленные члены руководства выжили после удара, но погибли шесть человек, среди которых сын Халиля аль-Хайя - главного переговорщика группировки.

