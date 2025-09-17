Поиск

Задержанного за запуск БПЛА в Варшаве украинца выдворят из Польши

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Польши сообщила, что гражданин Украины, задержанный за запуск беспилотника над Бельведерским дворцом (резиденция президента Польши) и комплексом правительственных зданий в Варшаве, будет депортирован, задержанная с ним гражданка Белоруссии отпущена после допроса в качестве свидетеля. Об этом сообщают польские СМИ.

"Иностранцу, запустившему дрон над правительственными зданиями на улицах Парковой и Бельведер, предъявлены обвинения в нарушении правил воздушного движения. Полиция также подала ходатайство о его депортации", - заявил представитель Варшавского полицейского управления Бартломей Снядала.

Сообщается, что "административное производство по запросу полиции о депортации мужчины завершено. Он получил решение, обязывающее его немедленно вернуться на родину. В настоящее время его сопровождают к ближайшему пограничному переходу, где он будет передан украинским властям".

Мужчине запрещен въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения в течение 5 лет.

"Задержанная вместе с ним 17-летняя гражданка Беларуси была допрошена в качестве свидетеля и отпущена", - добавили в полиции.

Беспилотник перехватили над правительственными зданиями 15 сентября. Два дня спустя полиция Польши заявила о задержании подозреваемых в запуске этого дрона без необходимого разрешения. Это были 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии.

В польской прокуратуре отмечали, что "на данном этапе доказательства и обстоятельства инцидента подтверждают нарушение авиационного законодательства, а не совершение преступления шпионажа". Расследование проводилось по статье о нарушении правил воздушного движения Закона об авиации, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Польша Варшава Белоруссия Украина Бельведерский дворец МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС приостанавливает финансовую поддержку Израиля

ЕК предложила санкции и против ХАМАС, и против отдельных израильтян

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

Карл III принимает Трампа в Виндзорском замке

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

FT сообщила, что Китай запретил компаниям закупать ИИ-чипы

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

ООН планирует сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Французский велопутешественник арестован в Приморье до начала октября

Что случилось этой ночью: среда, 17 сентября

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2396 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });