Задержанного за запуск БПЛА в Варшаве украинца выдворят из Польши

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Польши сообщила, что гражданин Украины, задержанный за запуск беспилотника над Бельведерским дворцом (резиденция президента Польши) и комплексом правительственных зданий в Варшаве, будет депортирован, задержанная с ним гражданка Белоруссии отпущена после допроса в качестве свидетеля. Об этом сообщают польские СМИ.

"Иностранцу, запустившему дрон над правительственными зданиями на улицах Парковой и Бельведер, предъявлены обвинения в нарушении правил воздушного движения. Полиция также подала ходатайство о его депортации", - заявил представитель Варшавского полицейского управления Бартломей Снядала.

Сообщается, что "административное производство по запросу полиции о депортации мужчины завершено. Он получил решение, обязывающее его немедленно вернуться на родину. В настоящее время его сопровождают к ближайшему пограничному переходу, где он будет передан украинским властям".

Мужчине запрещен въезд в Польшу и другие страны Шенгенского соглашения в течение 5 лет.

"Задержанная вместе с ним 17-летняя гражданка Беларуси была допрошена в качестве свидетеля и отпущена", - добавили в полиции.

Беспилотник перехватили над правительственными зданиями 15 сентября. Два дня спустя полиция Польши заявила о задержании подозреваемых в запуске этого дрона без необходимого разрешения. Это были 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии.

В польской прокуратуре отмечали, что "на данном этапе доказательства и обстоятельства инцидента подтверждают нарушение авиационного законодательства, а не совершение преступления шпионажа". Расследование проводилось по статье о нарушении правил воздушного движения Закона об авиации, за что предусмотрено до пяти лет лишения свободы.