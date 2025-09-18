Поиск

Глава МВД Эстонии отверг предложение оппозиции закрыть границу с Россией

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро считает, что ситуация с безопасностью пока не требует полного закрытия границы с Россией.

"Не следует превращать этот вопрос (вопрос закрытия эстонско-российской границы - ИФ) в цирк, когда кто-то в парламенте что-то пропоет, а все остальные будут танцевать под его музыку", - заявил он на правительственной пресс-конференции.

По его словам, есть три аргумента, исходя из которых в Эстонии решают, держать ли границу открытой или закрыть ее: "Это оценка угрозы, рекомендации учреждений безопасности и координация с соседями".

Министр отметил, что по пограничному вопросу уже предпринят ряд мер. Так, сейчас закрыт пропуск автомашин на переходе "Нарва", на границе установлен полный таможенный контроль для предотвращения перемещения санкционных товаров, ограничен туризм не только в части выдачи виз, но и введен запрет на въезд в страну лиц с визами других государств.

"Следующие меры мы можем предпринять, когда этого потребует ситуация с безопасностью", - подчеркнул Таро.

16 сентября фракция оппозиционной партии "Отечество" внесла на рассмотрение парламента законопроект о закрытии границы с Россией. Фракция мотивировала свое предложением обострением ситуации на восточном фланге НАТО из-за нарушения польской границы якобы российскими беспилотниками. По словам "отечественников", Финляндия полностью закрыла границу с Россией, а в Латвии и Литве также ведутся дискуссии о пограничной линии.

