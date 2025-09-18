Трамп надеется на хорошие новости по теме украинского урегулирования

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, говоря в четверг об украинском урегулировании, заявил, что рассчитывает получить положительные сигналы в отношении решения этой проблемы.

"Я надеюсь, у нас будут хорошие новости для вас", - сказал он на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.

При этом, по словам Трампа, США ранее удалось урегулировать семь конфликтов, некоторые из которых выглядели крайне трудными. В частности, Трамп упомянул прекращение огня между Индией и Пакистаном в мае 2025 года.