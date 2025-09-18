Суданские СБР заявили, что нанесли военным крупные потери в боях к западу от столицы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Суданские Силы быстрого реагирования (СБР), с которыми ведут борьбу вооруженные силы Судана, заявили, что уничтожили сотни военных и союзных им ополченцев в ходе боевых действий к западу от столицы страны Хартума, сообщает издающееся в ОАЭ издание The National.

В СБР утверждают, что за неделю уничтожили не менее 600 солдат и бойцов, воющих на стороне ВС. Однако, уточняет The National, армия не прокомментировала эти заявления. Кроме того, данные СБР в настоящее время невозможно проверить из других источников.

По информации СБР, бои шли вокруг стратегического транспортного коридора, который соединяет столицу с административными центрами в провинциях Северный Кордофан и Белый Нил. Военные используют этот маршрут для снабжения войск, которые защищают от СБР Эль-Обейд - столицу Северного Кордофана.

По данным The National, боевые действия в этом районе, примерно в 250 км от столицы, активизировались на этой неделе. Для военных удержать Эль-Обейд - ключевая задача для последующего наступления на запад и юг региона Кордофан, а затем и на Дарфур на западе страны.

Конфликт в Судане между вооруженными силами страны и СБР идет с 15 апреля 2023 года. Точное число погибших неизвестно. Более 14 млн человек покинули свои дома. В настоящее время военные контролируют север и восток Судана, включая Хартум; СБР - юг страны и почти весь Дарфур.

Интенсивные бои идут вокруг Эль-Фашира - столицы провинции Северный Дарфур, последнего крупного оплота военных в Дарфуре. СБР медленно сжимают кольцо осады, однако пока не могут взять Эль-Фашир из-за сопротивления гарнизона в городе - военных и их союзников.