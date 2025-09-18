Стармер согласился с Трампом о недопустимости закупок странами ЕС российской нефти

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что премьер Великобритании Кир Стармер также считает необходимым для Европы прекращать закупки нефти у России.

"Когда я поймал страны Европы на закупках нефти из России, а Стармер сказал: "Это нехорошо". И, надо сказать, мне это понравилось", - сказал Трамп в беседе с журналистами.

"Он также сказал, что им надо остановить покупку нефти у России", - продолжил американский президент.

Ранее в четверг Стармер заявил, что говорил с Трампом о ситуации на Украине и о том, как можно оказать давление на РФ для достижения соглашения по урегулированию конфликта.

В минувшую субботу Трамп заявлял, что Вашингтон пойдет на значительные санкции против России, если все страны НАТО согласятся на подобные шаги, а также откажутся от российской нефти.