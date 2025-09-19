Лидер КНДР подписал документ, направленный на развитие производства БПЛА

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Северокорейский лидер Ким Чен Ын ознакомился с продукцией Объединения беспилотной авиационной техники и подписал документ о мерах по укреплению технического потенциала ведомства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын одобрил и подписал важный проект, в котором отражены организационно-структурные меры по дальнейшему расширению и укреплению технического потенциала Объединения беспилотной авиационной техники", - сообщает ЦТАК.

Глава государства, согласно публикации, в четверг присутствовал на испытаниях БПЛА, разрабатываемых и производимых в НИИ и на предприятиях Объединения беспилотной авиационной техники.

"На испытаниях (...) наглядно подтверждены военно-стратегическая ценность и новаторские характеристики стратегического разведывательного БПЛА, также превосходная боевая эффективность тактических ударных беспилотников серии "Кымсон", - сообщил ЦТАК.

Ким Чен Ын назвал важной задачей развитие технологий искусственного интеллекта для систем беспилотных вооружений для модернизации вооруженных сил.