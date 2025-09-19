Поиск

Трамп призвал республиканцев проголосовать за временное финансирование и избежать шатдауна

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал республиканское большинство в Палате представителей проголосовать за разработанный законопроект о временном финансировании правительства во избежание остановки его работы (шатдауна) с 1 октября.

"Республиканцы в Палате представителей проводят очень важное голосование, чтобы принять чистый закон о временном финансировании (...). Республиканцы хотят, чтобы правительство продолжало работать. Все республиканцы в Палате представителей должны объединиться и проголосовать "за", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Республиканцы Палаты представителей, несмотря на незначительное большинство и сопротивление лидеров демократов и нескольких однопартийцев, надеются принять в пятницу законопроект о временном финансировании до 21 ноября и направить его на одобрение в сенат.

"Я считаю, что у нас достаточно голосов для этого. Мы поступим правильно - сохраним работу правительства", - сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире Fox News.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы правительства, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября. Если этот срок не будет продлен, наступит шатдаун - прекращение работы правительственных учреждений.

Дональд Трамп США Майк Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Washington Post сообщает, что Трамп заблокировал военную поставку Тайваню

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Более 500 тыс. французов протестовали против планируемых кабмином мер жесткой экономии

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Макрон выразил уверенность в возобновлении "евротройкой" антииранских санкций

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Трамп надеется на хорошие новости по теме украинского урегулирования

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });