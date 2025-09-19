Трамп призвал республиканцев проголосовать за временное финансирование и избежать шатдауна

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал республиканское большинство в Палате представителей проголосовать за разработанный законопроект о временном финансировании правительства во избежание остановки его работы (шатдауна) с 1 октября.

"Республиканцы в Палате представителей проводят очень важное голосование, чтобы принять чистый закон о временном финансировании (...). Республиканцы хотят, чтобы правительство продолжало работать. Все республиканцы в Палате представителей должны объединиться и проголосовать "за", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Республиканцы Палаты представителей, несмотря на незначительное большинство и сопротивление лидеров демократов и нескольких однопартийцев, надеются принять в пятницу законопроект о временном финансировании до 21 ноября и направить его на одобрение в сенат.

"Я считаю, что у нас достаточно голосов для этого. Мы поступим правильно - сохраним работу правительства", - сказал спикер Палаты представителей Майк Джонсон в эфире Fox News.

В настоящее время в США действует закон о временном финансировании работы правительства, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября. Если этот срок не будет продлен, наступит шатдаун - прекращение работы правительственных учреждений.