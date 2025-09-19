Под новые санкции Евросоюза попадут 118 российских морских судов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявила о предлагаемых мерах в рамках 19-го санкционного пакета Евросоюза в отношении экспорта танкерами российской нефти.

"Основным источником дохода России (...) по-прежнему остается экспорт энергоносителей. Поэтому мы предлагаем: (...) расширение санкций в отношении теневого российского флота и его поставщиков, включая 118 новых судов", - заявила Каллас, комментируя принятое Еврокомиссией законодательное предложение по 19-му пакету санкций.