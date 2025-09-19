Москва не признает "провокационную" резолюцию МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Россия отвергает резолюцию по Запорожской АЭС, принятую на 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по инициативе Украины и Канады, и считает ее провокационной, заявил российский МИД.

"Решительно отвергаем содержащиеся в резолюции измышления и политические передергивания - в частности, постановку под сомнение российской принадлежности Запорожской АЭС (ЗАЭС), а также призывы к нашей стране отказаться от территорий, вошедших в состав России согласно волеизъявлению их населения и международному праву", - говорится в заявлении.

"Несмотря на непрекращающиеся нападения со стороны ВСУ, Россия обеспечивает безопасность ЗАЭС в полном соответствии со своим национальным законодательством, а также взятыми нашей страной на себя международными обязательствами", - подчеркивает МИД.

Как отмечает ведомство, "данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки Устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной".