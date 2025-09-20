МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия неоднократно указывала на незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД, находящийся "на столе" российско-китайский проект резолюции дает реальную возможность выправить ситуацию, сообщается на сайте МИД РФ.

19 сентября в Совете безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Республикой Корея в качестве председателя СБ ООН в развитие обращения Великобритании, Германии и Франции от 28 августа по поводу якобы имеющего место существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Мы вплоть до последнего момента подробно и аргументированно разъясняли причины, по которым вышеупомянутое европейское обращение не может считаться уведомлением по смыслу параграфа 11 резолюции СБ ООН 2231, которым пытаются бессовестно манипулировать англичане и "евродвойка". Соответственно, поставленный на голосование в Совете Безопасности председательский проект не отвечает требованиям резолюции 2231 и априори не может привести к восстановлению ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади подчеркивают, что "находящийся "на столе" российско-китайский проект резолюции СБ ООН о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев дает реальную возможность выправить ситуацию, создать условия для эффективной реализации достигнутых 9 сентября в Каире договоренностей между Ираном и МАГАТЭ и обеспечить пространство для энергичного поиска переговорных решений, позволяющих устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов ИРИ".

В МИД РФ отметили, что в ходе заседания СБ ООН в минувшую пятницу "Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ)".

"Результаты голосования по южнокорейской резолюции говорят лишь о том, что этот документ не нашел поддержки и снят с повестки дня. Данный факт не накладывает на другие государства никаких обязательств по реанимированию былых ограничений в отношении Ирана. Пресловутый "снэпбэк" не может считаться состоявшимся", - говорится в заявлении ведомства.