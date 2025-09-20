Поиск

МИД РФ заявил, что проект резолюции по санкциям против Ирана ведет к дальнейшей эскалации

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия неоднократно указывала на незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД, находящийся "на столе" российско-китайский проект резолюции дает реальную возможность выправить ситуацию, сообщается на сайте МИД РФ.

19 сентября в Совете безопасности ООН состоялось голосование по проекту резолюции, представленному Республикой Корея в качестве председателя СБ ООН в развитие обращения Великобритании, Германии и Франции от 28 августа по поводу якобы имеющего место существенного неисполнения Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Российская сторона неоднократно указывала на провокационный и незаконный характер действий европейских стран-участниц СВПД и находящегося под их влиянием южнокорейского председательства в СБ ООН. Эти действия не имеют ничего общего с дипломатией и ведут исключительно к дальнейшей эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы", - говорится в заявлении МИД РФ.

"Мы вплоть до последнего момента подробно и аргументированно разъясняли причины, по которым вышеупомянутое европейское обращение не может считаться уведомлением по смыслу параграфа 11 резолюции СБ ООН 2231, которым пытаются бессовестно манипулировать англичане и "евродвойка". Соответственно, поставленный на голосование в Совете Безопасности председательский проект не отвечает требованиям резолюции 2231 и априори не может привести к восстановлению ранее отмененных ооновских санкций в отношении Ирана", - отмечается в сообщении.

В миреСБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против ИранаСБ ООН не принял резолюцию о блокировке запуска восстановления санкций против ИранаЧитать подробнее

На Смоленской площади подчеркивают, что "находящийся "на столе" российско-китайский проект резолюции СБ ООН о технической отсрочке в осуществлении СВПД и резолюции 2231 на шесть месяцев дает реальную возможность выправить ситуацию, создать условия для эффективной реализации достигнутых 9 сентября в Каире договоренностей между Ираном и МАГАТЭ и обеспечить пространство для энергичного поиска переговорных решений, позволяющих устранить любые подозрения и предубеждения в отношении иранского мирного атома при должной опоре на международное право и учете законных интересов ИРИ".

В МИД РФ отметили, что в ходе заседания СБ ООН в минувшую пятницу "Россия вместе с Китаем, Алжиром и Пакистаном решительно высказались в поддержку сохранения режима отмены прежних санкционных резолюций по Исламской Республике Иран (ИРИ)".

"Результаты голосования по южнокорейской резолюции говорят лишь о том, что этот документ не нашел поддержки и снят с повестки дня. Данный факт не накладывает на другие государства никаких обязательств по реанимированию былых ограничений в отношении Ирана. Пресловутый "снэпбэк" не может считаться состоявшимся", - говорится в заявлении ведомства.

Иран СБ ООН МИД РФ СВПД МАГАТЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Сбой в работе сразу нескольких европейских аэропортов произошел из-за кибератак

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Шнобелевскую премию вручили ученым, перекрасившим корову в зебру для отпугивания мух

Пашинян отметил, что высоко ценит диалог с Путиным

Пашинян отметил, что политический диалог между Арменией и РФ и впредь будет активным

Что случилось этой ночью: суббота, 20 сентября

США ограничивают экспорт вооружений в связи с внутренним дефицитом

Трамп заявил, что ему "не нравятся" сообщения об инциденте с самолетами в Эстонии

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

Трамп подписал указ об иммиграционных визах за $1 млн

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"

США ведут переговоры с "Талибаном" о возвращении на военную базу "Баграм"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7187 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });