Израильские военные сообщили об ударах по 100 целям в секторе Газа

Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Израильские военнослужащие за последние сутки поразили 100 целей в ходе операций в секторе Газа, сообщает в субботу The Times of Israel со ссылкой на военное командование.

В частности, удары пришлись по тоннелям, складам с оружием, пунктам базирования бойцов палестинских военизированных группировок.

Кроме того, по данным израильского командования, в субботу две дивизии продолжили выполнение боевых задач на территории города Газы.

Со своей стороны, палестинские медслужбы передали информацию о гибели 34 человек в секторе Газа за сутки.