Поиск

США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США в очередной раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

"В документе не осуждается ХАМАС и не признается право Израиля на самооборону, и он ошибочно узаконивает лживые заявления, выгодные ХАМАСУ", - заявила перед голосованием старший политический советник США Морган Ортагус.

Тем временем 14 других членов совета проголосовали "за" резолюцию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что подготовленная 10 непостоянными членами Совбеза резолюция содержит "ключевые элементы для скорейшего урегулирования: немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников, снятие жесткой гуманитарной блокады Газы и обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся".

"Пока в Вашингтоне не изменится призма восприятия кризиса в Газе, пока многосторонняя дипломатия в ООН будет восприниматься там как преграда, а не как критически важный инструмент - никаких прорывов по БВУ (ближневосточному урегулированию - ИФ) не произойдет", - сказал Небензя.

Он также призвал США пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет выдавать визы палестинским представителям для участия в Генассамблее ООН.

ООН США ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что еще не время просить Путина о прекращении огня на Украине

Макрон выразил уверенность в возобновлении "евротройкой" антииранских санкций

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Трамп надеется на хорошие новости в украинском урегулировании. Обобщение

Трамп надеется на хорошие новости по теме украинского урегулирования

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

В протестах во Франции участвуют 200 тыс. человек

Источник сообщил об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

Meta представила ИИ-очки с дисплеем и запустит их в продажу 30 сентября

Exxon ведет переговоры с РФ о возврате активов на $4,6 млрд, но не о новых инвестициях

Трамп предпочитает санкциям пошлины для оказания давления на РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });