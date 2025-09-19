США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - США в очередной раз наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую немедленного и постоянного прекращения огня в Газе и освобождения заложников.

"В документе не осуждается ХАМАС и не признается право Израиля на самооборону, и он ошибочно узаконивает лживые заявления, выгодные ХАМАСУ", - заявила перед голосованием старший политический советник США Морган Ортагус.

Тем временем 14 других членов совета проголосовали "за" резолюцию.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что подготовленная 10 непостоянными членами Совбеза резолюция содержит "ключевые элементы для скорейшего урегулирования: немедленное и безусловное прекращение огня, освобождение всех удерживаемых ХАМАС заложников, снятие жесткой гуманитарной блокады Газы и обеспечение безопасного и беспрепятственного доступа к нуждающимся".

"Пока в Вашингтоне не изменится призма восприятия кризиса в Газе, пока многосторонняя дипломатия в ООН будет восприниматься там как преграда, а не как критически важный инструмент - никаких прорывов по БВУ (ближневосточному урегулированию - ИФ) не произойдет", - сказал Небензя.

Он также призвал США пересмотреть свое решение об отказе в выдаче виз членам палестинской делегации для участия в Генассамблее ООН.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет выдавать визы палестинским представителям для участия в Генассамблее ООН.