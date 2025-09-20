Поиск

Президент Ирана заявил, что страна справится с последствиями восстановления санкций ООН

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Иранцы найдут способ продолжить развитие страны в случае восстановления санкций ООН, заявил в субботу президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Используя механизм восстановления санкций, нам пытаются заблокировать дорогу вперед. Но по дороге все равно можно двигаться, если действовать вдумчиво", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Пезешкиан отметил, что Иран будет способен продолжать работу над ядерной программой. "Они не могут нас остановить. Они могут наносить удары по нашим объектам в Натанзе или Фордо. Но эти объекты построили люди. И люди смогут восстановить их", - подчеркнул президент.

Ранее в этом году "евротройка" (Франция, Великобритания и ФРГ) запустила механизм восстановления санкций, так как сочла, что Иран нарушает прежние договоренности по атомной программе. 19 сентября СБ ООН не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления этих ограничительных мер. Таким образом, если ситуация не изменится, в конце сентября санкции будут автоматически восстановлены.

