Трамп заявил, что продолжит добиваться от Европы отказа от закупок российской нефти

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал европейские страны прекратить покупать нефть у России, полагает, что снижение ее рыночной стоимости остановит украинский конфликт.

"Европейцы покупают нефть у России, а этого же не должно быть, верно?" - заявил Трамп в субботу, выступая на ужине в Маунт-Верноне, штат Вирджиния.

Он обратился к присутствовавшему в зале постпреду США при НАТО Мэту Уитакеру и поручил ему усилить давление на Европу.

"Им нужно прекратить покупать нефть у России (...), поговори с ними Мэт", - сказал Трамп, подчеркнув, что "Мэт больше этого не допустит".

Трамп обещал нарастить добычу нефти в США, что позволит снизить ее рыночную стоимость, и сказал, что даже незначительное удешевление приведет к прекращению украинского конфликта.

Трамп уже заявлял о готовности ужесточения санкций в отношении покупателей российской нефти, требуя от Европы первой принять соответствующе меры.

Ранее Уитакер в интервью Fox News заявил, европейцы "не могут настаивать на том, чтобы США первыми ввели санкции против покупателей российской нефти, если Европа не готова этого делать, и при этом сама продолжает закупать ее".