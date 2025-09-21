В Кремле допустили, что Лондон сообщил Трампу о дальнейших планах давления на РФ

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Британские власти, вероятно, информировали президента США Дональда Трампа в ходе его визита в Лондон о своих планах по дальнейшему давлению на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент Трамп только что был в Великобритании. Великобритания - это один из лидеров вот этого вот лагеря сторонников войны. Наверное, в Британии президенту Трампу много рассказывали об их планах дальше оказывать давление на Россию, дальше идти по пути усиления санкций, незаконных санкций, дальше идти по пути подавления России во всем и вся", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Отрывок из интервью выложен в телеграм-канале "Вести".

Песков подчеркнул, что "это не то, что способствует урегулированию".