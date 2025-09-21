Кабул напомнил США об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Афганистана посоветовали США принять "политику реализма и рациональности" в ответ на высказывания президента Дональда Трампа о намерениях вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане.

"Следует напомнить, что в соответствии с Дохийским соглашением Соединённые Штаты обязались "не применять силу и не угрожать ей против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Поэтому необходимо, чтобы они оставались верны своим обязательствам", - говорится в заявлении правительства Афганистана.

"Вместо повторения прошлых неудачных подходов (США) следует принять политику реализма и рациональности", - подчеркивается в документе.

В заявлении власти Афганистана подчеркнули, что в соответствии с исламскими принципами и опираясь на свою сбалансированную, экономически ориентированную внешнюю политику, стремятся к конструктивным отношениям со всеми государствами на основе взаимных и общих интересов.

Отмечается, что "в ходе всех двусторонних переговоров Соединенным Штатам постоянно давалось понять, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение".

Ранее президент США пригрозил, что "произойдут плохие вещи, если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки".