Поиск

Кабул напомнил США об обязательстве не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Афганистана посоветовали США принять "политику реализма и рациональности" в ответ на высказывания президента Дональда Трампа о намерениях вернуть под свой контроль авиабазу Баграм в Афганистане.

"Следует напомнить, что в соответствии с Дохийским соглашением Соединённые Штаты обязались "не применять силу и не угрожать ей против территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Поэтому необходимо, чтобы они оставались верны своим обязательствам", - говорится в заявлении правительства Афганистана.

"Вместо повторения прошлых неудачных подходов (США) следует принять политику реализма и рациональности", - подчеркивается в документе.

В заявлении власти Афганистана подчеркнули, что в соответствии с исламскими принципами и опираясь на свою сбалансированную, экономически ориентированную внешнюю политику, стремятся к конструктивным отношениям со всеми государствами на основе взаимных и общих интересов.

Отмечается, что "в ходе всех двусторонних переговоров Соединенным Штатам постоянно давалось понять, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение".

Ранее президент США пригрозил, что "произойдут плохие вещи, если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, то есть Соединенным Штатам Америки".

США Кабул Афганистан Дональд Трамп Баграм
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минске заявили о заинтересованности в снижении военного напряжения с Польшей

Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Австралия намерена объявить о признании палестинского государства

Politico сообщило, что Великобритания может признать палестинское государство в воскресенье

Британские истребители впервые патрулировали небо Польши в рамках операции НАТО

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 сентября

Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ

Конгрессмен-республиканец раскритиковал новые правила Пентагона для СМИ

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Протесты правых активистов в Нидерландах переросли в столкновения с полицией

Трамп призвал Каракас принять венесуэльских граждан, выдворяемых из США

Что произошло за день: суббота, 20 сентября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });