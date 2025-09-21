Поиск

Нетаньяху после признания Палестины рядом стран обещал не допустить создания государства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле выразили недовольство решением ряда стран признать палестинское государство, сообщают в воскресенье израильские СМИ.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признанием Палестины эти страны "вручают огромную награду террору". "Этого не будет. Палестинского государства не будет на западе Иордана", - сказал он.

В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран".

В миреВеликобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государстваВеликобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государстваЧитать подробнее

"Это заявление не служит миру, а, напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем в ХАМАС приветствовали решение ряда стран, добавив, что за формальным признанием должны последовать "реальные практические меры".

"Любой шаг для усиления легитимности прав палестинцев (...) приветствуется", - приводит телеканал CNN слова члена политбюро ХАМАС Басема Наима.

Ранее в воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства.

Биньямин Нетаньяху ХАМАС Израиль Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 21 сентября

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Трамп и Вэнс примут участие в мероприятиях памяти Кирка в Аризоне

Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ

Трамп заявил, что США помогут защитить страны Балтии в случае эскалации напряженности с РФ

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства

Аэропорты Лондона, Берлина, Брюсселя отменяют или переносят рейсы из-за возможной кибератаки

В Минске заявили о заинтересованности в снижении военного напряжения с Польшей

Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Экстренное заседание Совбеза ООН по запросу Эстонии состоится 22 сентября

Австралия намерена объявить о признании палестинского государства

Politico сообщило, что Великобритания может признать палестинское государство в воскресенье

Британские истребители впервые патрулировали небо Польши в рамках операции НАТО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7191 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2399 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });