Нетаньяху после признания Палестины рядом стран обещал не допустить создания государства

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Израиле выразили недовольство решением ряда стран признать палестинское государство, сообщают в воскресенье израильские СМИ.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что признанием Палестины эти страны "вручают огромную награду террору". "Этого не будет. Палестинского государства не будет на западе Иордана", - сказал он.

В МИД Израиля указали, что "категорически отвергают одностороннее признание Палестины со стороны Великобритании и других стран".

"Это заявление не служит миру, а, напротив, дестабилизирует еще больше ситуацию в регионе", - отметили в ведомстве.

Между тем в ХАМАС приветствовали решение ряда стран, добавив, что за формальным признанием должны последовать "реальные практические меры".

"Любой шаг для усиления легитимности прав палестинцев (...) приветствуется", - приводит телеканал CNN слова члена политбюро ХАМАС Басема Наима.

Ранее в воскресенье Канада, Великобритания и Австралия официально объявили о признании палестинского государства.