Поиск

Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале

Умерла итальянская актриса Клаудия Кардинале
Фото: Julien M. Hekimian/Getty Images

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Итальянская актриса Клаудия Кардинале скончалась в возрасте 87 лет, сообщает в среду итальянское агентство АНСА.

Отмечается, что Кардинале умерла у себя дома в городе Немур, близ Парижа, в окружении членов семьи.

Кардинале снялась более чем в 100 фильмах и телепостановках.

Известность ей принесла роль в картине режиссера Федерико Феллини "Восемь с половиной" 1963 года, где она играла вместе с Марчелло Мастроянни.

В списке ее работ также "Рокко и его братья", "Леопард", "Девушка с чемоданом" и множество других культовых фильмов 1960-1970 годов.

Клаудия Кардинале
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны G7 обсудили введение дополнительных санкций в отношении России

Рубио призвал стороны украинского конфликта заниматься его решением

Рубио призвал стороны украинского конфликта заниматься его решением

Обвиняемого в покушении на Трампа в 2024 году признали виновным по всем пунктам

Обвиняемого в покушении на Трампа в 2024 году признали виновным по всем пунктам

Глава США предположил, что Украина при поддержке ЕС способна "вернуть свою изначальную территорию"

Глава ЕК выразила уверенность в отказе ЕС от российских энергоносителей к 2027 году

Трамп считает, что странам НАТО следует сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Трамп считает, что странам НАТО следует сбивать военные самолеты РФ в своем пространстве

Президент США заявил, что через месяц сообщит, доверяет ли он Путину

Глава МВД Польши подписал распоряжение об открытии границы с Белоруссией

Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Трамп раскритиковал Китай, Индию и ряд стран НАТО за покупку российской нефти

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями

Генсек ООН призвал создать общемировую систему контроля за ИИ-технологиями
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7218 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });