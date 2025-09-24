Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 24 сентября

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Главы МИД стран G7 и глава европейской дипломатии в ходе Генассамблеи ООН обсудили введение дополнительных санкций против России, включая меры против третьих стран. Об этом говорится в их совместном коммюнике по итогам встречи.

- Урсула фон дер Ляйен сообщила, что обсудила с Дональдом Трампом меры давления на РФ путем отказа от российских энергоносителей. "К 2027 г. Европа успешно закроет страницу с российским ископаемым топливом", - заявила глава ЕК.

- Суд присяжных во Флориде признал виновным Райана Рута по всем пунктам обвинения, в частности, в попытке покушения на Дональда Трампа осенью 2024 г.

- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении атаки беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

- Жители пяти районов Курской области остались без света в результате обстрела Льгова, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

- Временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Сочи, Геленджика, Самары, Волгограда, Саратова и Оренбурга.

- Итальянская актриса Клаудиа Кардинале скончалась в возрасте 87 лет во французском городе Немур, где прожила последние несколько лет.

- Футболисты "Реала" со счетом 4:1 победили "Леванте" в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании.

