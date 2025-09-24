Новое правительство Таиланда присягнуло королю

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новый кабинет министров Таиланда во главе с премьером Анутхином Чанвиракуном принес присягу королю Махе Вачиралонгкорну, сообщает в среду Bloomberg.

Церемония прошла в королевском дворце в Бангкоке.

Нового премьера утвердили в должности 7 сентября по результатам голосования на внеочередном заседании парламента, состоявшегося 5 сентября.

Предыдущего премьера Пхетхонгтхан Чинават 29 августа отстранили от должности по результатам этического расследования в отношении нее.

Поводом к расследованию послужил ставший достоянием общественности телефонный разговор Чинават с председателем сената Камбоджи Хун Сеном 15 июня. Газета отмечает, что "в беседе премьер Таиланда обратилась к Хун Сену словом "дядя", прося его урегулировать конфликт на границе между двумя странами, а также, судя по всему, критически отозвалась о таиландских вооруженных силах и назвала одного из таиландских военачальников врагом".

Позже Чинават принесла извинения за эти высказывания и обвинила Хун Сена в обнародовании разговора.

После отстранения от должности премьера Чинават возглавила в новом правительстве министерство культуры.

Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.