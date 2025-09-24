Поиск

Новое правительство Таиланда присягнуло королю

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Новый кабинет министров Таиланда во главе с премьером Анутхином Чанвиракуном принес присягу королю Махе Вачиралонгкорну, сообщает в среду Bloomberg.

Церемония прошла в королевском дворце в Бангкоке.

Нового премьера утвердили в должности 7 сентября по результатам голосования на внеочередном заседании парламента, состоявшегося 5 сентября.

Предыдущего премьера Пхетхонгтхан Чинават 29 августа отстранили от должности по результатам этического расследования в отношении нее.

Поводом к расследованию послужил ставший достоянием общественности телефонный разговор Чинават с председателем сената Камбоджи Хун Сеном 15 июня. Газета отмечает, что "в беседе премьер Таиланда обратилась к Хун Сену словом "дядя", прося его урегулировать конфликт на границе между двумя странами, а также, судя по всему, критически отозвалась о таиландских вооруженных силах и назвала одного из таиландских военачальников врагом".

Позже Чинават принесла извинения за эти высказывания и обвинила Хун Сена в обнародовании разговора.

После отстранения от должности премьера Чинават возглавила в новом правительстве министерство культуры.

Территориальный конфликт между Таиландом и Камбоджей обострился 28 мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались вооруженные столкновения.

28 июля премьер Малайзии Анвар Ибрагим объявил о согласии Таиланда и Камбоджи на перемирие. Этому шагу предшествовали переговоры стран в Куала-Лумпуре, на которых также присутствовали представители США и КНР.

7 августа представители Таиланда и Камбоджи на встрече в Малайзии согласовали 13 пунктов дальнейшей реализации соглашения по перемирию, которое вступило в силу 28 июля.

Таиланд Анутхин Чанвиракун
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕК не комментирует слова Трампа о планах оказать давление на Венгрию для отказа от нефти РФ

Страны НАТО с рядом оговорок поддерживают мнение о праве альянса сбивать военные самолеты

Президент Казахстана готов предоставить площадку для переговоров России и Украины

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

Болгария откажется от использования и от транзита газа из России в 2026 году

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

В АТОР назвали единичными случаи отказа во въезде в КНР из-за турецких штампов

В Кремле увидели в требованиях Трампа попытку заставить мир покупать нефть в США

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что Киев предлагал неприемлемые страны для встречи Путина и Зеленского

Что случилось этой ночью: среда, 24 сентября

Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Рубио

Лавров в среду в Нью-Йорке проведет переговоры с госсекретарем США Рубио
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });