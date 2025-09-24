Лавров обсудил реализацию договоренностей по итогам визита генсека ЦК Компартии Вьетнама

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров, принимающий участие в мероприятиях 80-й сессии Генассамблеи ООН, встретился в среду в Нью-Йорке с исполняющим обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей по итогам официального визита генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Москву в мае, обсудили взаимодействие внешнеполитических ведомств, сообщается на сайте МИД РФ.