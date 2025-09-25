Поиск

Министр коммерции КНР обвинил США в препятствовании развитию мировой торговли

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Использование США односторонних пошлин в качестве давления на другие страны препятствует развитию многосторонней торговой системы и стабилизации мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

ЭкономикаТрамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритмТрамп одобрит сделку по TikTok на этой неделе, Oracle переобучит ее алгоритмЧитать подробнее

"Ван Вэньтао заявил, что односторонние пошлины США нанесли серьезный удар по многосторонней торговой системе", - говорится в сообщении китайского министерства о встрече Ван Вэньтао в Нью-Йорке с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

Министр подчеркнул: "Все стороны должны твердо отстаивать многосторонность и свободную торговлю, придерживаться основных принципов многосторонней торговой системы и привносить больше стабильности и уверенности в мировую экономику".

Ван Вэньтао отметил, что Китай "активно реализует меры поддержки ЮНКТАД (...) и готов постоянно укреплять практическое сотрудничество между двумя сторонами".

КНР США ООН Ван Вэньтао
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 25 сентября

Датский аэропорт Ольборг закрыт из-за беспилотников

Датский аэропорт Ольборг закрыт из-за беспилотников

Трамп требует от генсека ООН расследования инцидентов в ходе его визита на Генассамблею

WSJ полагает, что смена риторики Трампа не означает смену его политики по Украине

Макрон считает, что НАТО не следует сбивать военные самолеты, залетевшие в его пространство

Макрон считает, что НАТО не следует сбивать военные самолеты, залетевшие в его пространство

Лавров и Рубио подтвердили заинтересованность в поиске мирных развязок украинского кризиса

Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Рубио на встрече с Лавровым призвал РФ работать над решением украинского конфликта

Что произошло за день: среда, 24 сентября

ЕК не комментирует слова Трампа о планах оказать давление на Венгрию для отказа от нефти РФ

Страны НАТО с рядом оговорок поддерживают мнение о праве альянса сбивать военные самолеты

Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ69 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });