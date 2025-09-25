Министр коммерции КНР обвинил США в препятствовании развитию мировой торговли

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Использование США односторонних пошлин в качестве давления на другие страны препятствует развитию многосторонней торговой системы и стабилизации мировой экономики, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Ван Вэньтао заявил, что односторонние пошлины США нанесли серьезный удар по многосторонней торговой системе", - говорится в сообщении китайского министерства о встрече Ван Вэньтао в Нью-Йорке с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан.

Министр подчеркнул: "Все стороны должны твердо отстаивать многосторонность и свободную торговлю, придерживаться основных принципов многосторонней торговой системы и привносить больше стабильности и уверенности в мировую экономику".

Ван Вэньтао отметил, что Китай "активно реализует меры поддержки ЮНКТАД (...) и готов постоянно укреплять практическое сотрудничество между двумя сторонами".