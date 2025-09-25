Поиск

Армения в 2026 году сократит расходы на оборону на 16%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении утвердило проект госбюджета республики на 2026 год, согласно которому расходы в сфере обороны будут сокращены почти на 16% и составят 560 млрд драмов (около $1,46 млрд). В ближайшие недели проект будет направлен на рассмотрение парламента.

В проекте бюджета на сайте правительства отмечается, что расходы на обеспечение обороны Армении в 2026 году, в частности, поддержание боевой готовности для обеспечения стратегического развертывания ВС, обеспечение защиты государственных границ от внешних врагов, составят 560 млрд 98 млн драмов (примерно $1,46 млрд).

В 2025 году Армения увеличила военные расходы на 20%, они составили 664 млрд драмов ($1,73 млрд).

21 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что существенного роста расходов в сфере обороны в 2026 году не будет. "Существенного роста оборонных расходов в госбюджете 2026 года не будет или не будет вообще. Это логично. Конечно, мы продолжим оперативно анализировать ситуацию", - сказал тогда Пашинян.

Главы Армении и Азербайджана при посредничестве президента США 8 августа парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

