Посольство Чехии опровергло слухи о выдаче туристических виз россиянам

Фото: Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU -Посольство Чехии в РФ опровергло информацию о выдаче российским туристам виз с целью посещения по приглашению от граждан республики.

"Недавно в российских СМИ появилась информация о якобы выдаче гражданам России туристических виз, оформленных как визы "с целью посещения". В качестве причины указываются повышение дохода государства от туризма. Эта информация не отвечает действительности", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Ранее в соцсетях появилась информация, что Чехия стала оформлять российским туристам разрешение на въезд через приглашение от гражданина страны. В визе вместо пометки Turistika ставят Navsteva или "Посещение", это имеет идентичную турвизе юридическую силу.

Как отметили в посольстве, заявления российских граждан на выдачу туристических виз по-прежнему не принимаются к рассмотрению.

В 2020 году Чехия прекратила выдачу туристических виз россиянам. В феврале 2025 года власти страны продлили запрет на выдачу турвиз на неопределенный срок. Оформляются только долгосрочные национальные визы типа D для целей работы, учебы, предпринимательства или воссоединения семьи.