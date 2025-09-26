Поиск

Алиев отметил большое историческое значение перехода отношений с Арменией к миру

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о полном изменении отношений с Арменией и ситуации в регионе, в котором, по его словам, сегодня царит мир. Он сказал это на встрече в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем, сообщил сайт президента Азербайджана.

Алиев отметил, что с момента обретения Азербайджаном и Арменией независимости в регионе не было мира, но сейчас в регионе царит мир. Подчеркнув, что обе страны учатся жить в условиях мира, Ильхам Алиев сказал, что это имеет большое историческое значение как для Азербайджана, так и для Армении.

Президент рассказал, что Азербайджан проводит масштабные строительно-восстановительные работы в Карабахе и прилегающих районах, куда уже вернулись свыше 53 тысяч бывших вынужденных переселенцев.

Гутерриш поздравил Алиева с достигнутыми историческими результатами в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, отметил, что правительство Азербайджана реализовало крупномасштабные проекты, связанные с возвращением вынужденных переселенцев в родные края, говорится в сообщении.

Алиев и Гутерриш также обсудили проведение в Азербайджане в 2026 году Всемирного форума городов ООН. Президент подчеркнул, что этот форум создает хорошую возможность для того, чтобы поделиться с международной общественностью богатым опытом Азербайджана в сфере градостроительства, особенно в постконфликтный период.

