Главы МИД РФ и Камбоджи проводят встречу "на полях" ГА ООН

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с коллегой из Камбоджи Праком Сокхоном.

Встреча проходит "на полях" Генассамблеи ООН.

В сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства говорится, что министры "провели обмен мнениями по наиболее актуальным темам международной и региональной повестки дня, а также обсудили состояние и перспективы развития российско-камбоджийских отношений".

Ранее в пятницу российский министр провел переговоры с представителями Иордании, Йемена и Таиланда.