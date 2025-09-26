Тегеран призвал СБ ООН проголосовать за отсрочку введения санкций против Ирана

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в преддверии голосования СБ ООН по проекту резолюции об отсрочке восстановления санкций против Тегерана призвал поддержать это предложение.

"Иран призывает членов Совбеза действовать ответственно и встать на верную сторону, поддержав дипломатию, правосудие и международное право", - написал Аракчи в соцсети Х, мотивируя свою позицию.

По его мнению, голосование дает Совбезу возможность сказать "нет" противостоянию и "да" - сотрудничеству.

Позднее в пятницу пройдет голосование СБ ООН по российско-китайскому проекту резолюции о технической отсрочке восстановления санкций против Тегерана на шесть месяцев.

Ранее в этом году "евротройка" (Франция, Великобритания и ФРГ) запустила механизм восстановления санкций, так как сочла, что Иран нарушает прежние договоренности по атомной программе. 19 сентября СБ ООН не принял проект резолюции, который бы позволил избежать восстановления этих ограничительных мер. Таким образом, если ситуация не изменится, позже на этой неделе санкции будут автоматически восстановлены.