Трамп намерен встретиться с лидерами палат Конгресса на фоне приближения шатдауна

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник в условиях приближающегося шатдауна - остановки работы правительства - планирует встретиться с лидерами республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в Белом доме и Конгрессе.

Как ожидается, во встрече примут участие республиканцы Майк Джонсон - спикер Палаты представителей - и Джон Тун - лидер большинства в Сенате, а также лидеры демократического меньшинства в нижней и верхней палатах Конгресса Хаким Джеффрис и Чак Шумер.

Ранее на этой неделе Шумер призвал Трампа провести встречи с политиками из Демократической партии, в противном случае ситуация чревата остановкой работы правительства. "Отказываясь от встречи с нами, Трамп толкает Америку к шатдауну", - подчеркнул Шумер.

Президент США приветствовал одобрение Палатой представителей законопроекта о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом.

В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

В США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября. Если закон не будет продлен, наступит шатдаун.

Трамп заявил в пятницу, что в случае шатдауна ответственность за него должна лечь на Демократическую партию.

"Если этому суждено быть, то это произойдет, но правительство приостановит работу исключительно по вине демократов", - сказал американский президент.