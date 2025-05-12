Поиск

В Казахстане ужесточат механизм финансирования "Назарбаев университета"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане с 2026 года ужесточат механизм финансирования некоторых квазигосударственных организаций в сферах образования, здравоохранения и финансов таких как "Назарбаев университет", ФСМС и МФЦА, сообщила Высшая аудиторская палата.

В новом Бюджетном кодексе по рекомендации ВАП исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений.

В миреПодписан закон о лишении Назарбаева статуса главы советов школ, вуза и фонда его имениЧитать подробнее

Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам. Такие трансферты выделяются при условии, если организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах.

При этом средства, выделенные и неиспользованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.

С помощью целевых вкладов и перечислений ежегодно финансируются автономные организации образования "Назарбаев университет" и "Назарбаев интеллектуальные школы", Фонд социального медицинского страхования, Международный финансовый центр "Астана" и ряд других организаций.

Ранее сообщалось, что ВАП планирует проверить деятельность "Назарбаев университета" до конца года. Кроме того, госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности "Назарбаев интеллектуальных школ" в 2019-2023 годах.

"Назарбаев университет" - высшее учебное заведение в Астане, открытое по инициативе бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вуз принял первых студентов в сентябре 2010 года.

Университет работает по собственным образовательным стандартам и не администрируется министерством высшего образования и науки Казахстана. Деятельность вуза регулируется специальным законом "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"".

Казахстан Астана Высшая аудиторская палата Назарбаев университет Нурсултан Назарбаев ФСМС МФЦА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о снижении пошлин в США и Китае

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Nissan уволит около 20 тысяч сотрудников

Индия открывает аэропорты на границе с Пакистаном

США и Китай договорились о взаимном снижении торговых пошлин на 90 дней

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

В Россию 13 мая приедет премьер-министр Малайзии

Польша решила закрыть генконсульство РФ в Кракове

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Рабочая партия Курдистана объявила о самороспуске

Что случилось этой ночью: понедельник, 12 мая

Dow Jones и S&P завершили торги в пятницу снижением, Nasdaq почти не изменился

Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС

Трамп сообщил об освобождении американского заложника ХАМАС
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6360 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне188 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });