В Казахстане ужесточат механизм финансирования "Назарбаев университета"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане с 2026 года ужесточат механизм финансирования некоторых квазигосударственных организаций в сферах образования, здравоохранения и финансов таких как "Назарбаев университет", ФСМС и МФЦА, сообщила Высшая аудиторская палата.

В новом Бюджетном кодексе по рекомендации ВАП исключены нормы, предусматривающие финансирование с помощью целевых вкладов и перечислений.

Взамен этого вводятся трансферты юридическим лицам. Такие трансферты выделяются при условии, если организации, претендующие на их получение, планируют конкретные результаты в своих стратегических документах.

При этом средства, выделенные и неиспользованные в течение финансового года, подлежат возврату в бюджет за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.

С помощью целевых вкладов и перечислений ежегодно финансируются автономные организации образования "Назарбаев университет" и "Назарбаев интеллектуальные школы", Фонд социального медицинского страхования, Международный финансовый центр "Астана" и ряд других организаций.

Ранее сообщалось, что ВАП планирует проверить деятельность "Назарбаев университета" до конца года. Кроме того, госаудит выявил многомиллиардные нарушения в деятельности "Назарбаев интеллектуальных школ" в 2019-2023 годах.

"Назарбаев университет" - высшее учебное заведение в Астане, открытое по инициативе бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Вуз принял первых студентов в сентябре 2010 года.

Университет работает по собственным образовательным стандартам и не администрируется министерством высшего образования и науки Казахстана. Деятельность вуза регулируется специальным законом "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд"".