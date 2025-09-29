Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные за пределами США фильмы и мебель

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении ввести пошлины на зарубежные кинофильмы и мебель.

"Я введу пошлины в размере 100% на любые кинофильмы, снятые за пределами США", - написал Трамп в понедельник в соцсети Truth Social, позже пообещав "установить значительные пошлины для любых стран, производящих мебель не на американской территории".

Американский президент объяснил эти решения "полной утратой" данных отраслей для экономики США в пользу других стран, возложив ответственность за сложившуюся ситуацию на губернаторов штатов Калифорния и Северная Каролина.