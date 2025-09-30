Поиск

В 19-й пакет санкций ЕС войдут меры против российского СПГ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU -Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет усиливать давление на Россию, для чего послужит, в частности, ожидаемый 19-й пакет санкций, включающий меры против российского СПГ.

"Мы предложили новый санкционный пакет жестких мер в отношении энергоносителей, финансовых услуг и торговли", - сказала глава ЕК журналистам перед совещанием коллегии еврокомиссаров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте по вопросам безопасности.

"И особенно - и это главный элемент - запрет на импорт СПГ из России в Евросоюз", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Евросоюз НАТО СПГ Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Марк Рютте
