Пентагон заявил, что новой миссией ведомства будет исключительно ведение боевых действий

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Новой миссией министерства войны будет исключительно ведение боевых действий, заявил во вторник глава Пентагона США Пит Хегсет, выступая на экстренном совещании с американским генералитетом.

"С этого момента единственная миссия недавно возрожденного министерства войны заключается в следующем: вести войну", - сказал Хегсет в своей речи перед генералами и адмиралами на базе Корпуса морской пехоты Куантико.

"Готовиться к войне и готовиться к победе. Непреклонно и бескомпромиссно в этом стремлении. Не потому, что мы хотим войны. Никто здесь не хочет войны. А потому, что мы любим мир", - заявил Хегсет.

Глава Пентагона подчеркнул, что США должны быть готовы к войне ради "защиты мира", пацифизм опасен и наивен. "Это называется "мир через силу", - сказал он.

Глава Пентагона заявил, что если враги примут решение бросить США вызов, то они получат сокрушительный удар, указал он.

При этом он отметил необходимость США быстро укреплять свой военный потенциал, увеличивать численность войск, создавать больше дронов, подлодок, систем ПВО и бомбардировщиков.

