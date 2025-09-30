Трамп заявил, что США располагают передовым ядерным вооружением

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - США располагают передовым ядерным вооружением, в том числе подводными лодками, заявил президент США Дональд Трамп.

"В ближайшие несколько лет мы сделаем нашу армию сильнее, жестче, быстрее, яростнее и могущественнее, чем когда-либо раньше. Я восстановил наш ядерный арсенал, как вы, наверное, знаете, но мы это тоже еще улучшим", - сказал он во вторник на встрече с военачальниками на военной базе в Вирджинии.

При этом Трамп выразил надежду, "что нам никогда не придется его использовать". "Мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, потому что его мощь так невероятна", - подчеркнул американский президент.

Он также высоко оценил подводный ядерный флот США.

"Недавно мы были немного обеспокоены угрозой со стороны России, и я отправил ядерную подлодку - самое смертоносное оружие, когда-либо созданное", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что эту подводную лодку "невозможно обнаружить". "По подлодкам мы опережаем Россию и Китай на 25 лет. Россия на самом деле на втором месте", - сказал глава государства.



