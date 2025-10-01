Поиск

Оппозиционного члена горсовета Тбилиси задержали за призывы к свержению власти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Грузии задержали в среду члена оппозиционной фракции "Единое национальное движение" в Тбилисском городском Совете Звиада Куправа, сообщает ведомство.

"Мотивом для задержания оппозиционера стала его видеообращение в социальных сетях, в котором он призвал граждан сорвать назначенные на 4 октября выборы в органы местного самоуправления и свергнуть действующую власть, а также призвал своих сторонников устроить погромы на избирательных участках", - говорится в сообщении СГБ.

В нем отмечается, что при задержании Куправа оказал сопротивление сотрудникам спецслужб.

В отношении Куправа начато расследование по статьям Уголовного кодекса о публичных призывах к свержению власти и сопротивлении при задержании.

