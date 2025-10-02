Поиск

Рубио обвинил демократов в Конгрессе в нанесении ущерба нацбезопасности США

Действия демпартии привели к приостановке работы правительства, считает госсекретарь

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиция демократов в Конгрессе привела к приостановке работы правительства (шатдауну), чем нанесла ущерб престижу и безопасности страны.

"Демократы в конгрессе предпочли остановить работу правительства. Их партийные действия подрывают позиции Америки на мировой арене и ставят под угрозу нашу национальную безопасность", - написал Рубио в социальной сети Х.

В среду с 00:00 часов по восточному времени США (7:00 мск) американские правительственные учреждения приостановили работу, так как Конгресс не смог согласовать законопроект о продлении финансирования их деятельности.

