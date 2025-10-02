Поиск

В ЕК пояснили планы использовать активы РФ для помощи Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) в курсе публикаций на тему возможной конфискации Россией находящихся у нее западных активов, но эти планы носят иной характер по сравнению с предложением Брюсселя об использовании замороженных активов РФ, заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Мы внимательно следим за сообщениями СМИ по этой теме и видели публикации о том, что Россия вынашивает план национализации и распродажи принадлежащих иностранцам активов. (...) Я думаю, что, когда мы читаем эти сообщения, то ясно, что мы ведем речь о разных вещах. Россияне имеют в виду частные активы. Мы же говорим не о частных, а о суверенных (российских) активах", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Россияне говорят о конфискации, изъятии. Это не то, что делаем мы. Есть фундаментальное отличие: мы не будем касаться российских активов", - добавил он.

Отвечая на вопросы, представитель ЕК подтвердил позицию Еврокомиссии, что Бельгия как страна хранения огромной доли активов РФ не должна брать на себя все риски, связанные с предлагаемым "репарационным кредитом" ЕС для Украины. По его словам, существуют различные опции, как этого избежать, но детального ответа у него пока нет.

Уйвари, сославшись на продолжающиеся дискуссии, также уклонился от ответа на вопрос, какую именно сумму за счет активов РФ Еврокомиссия рассчитывает задействовать в своем предложении.

На вопрос, собирается ли ЕК обсуждать возможность использования для Украины российских активов, хранящихся в других странах, например, в государстве G7 - Японии, пресс-секретарь ответил: "Мы открыты к любой дискуссии на эту тему в контексте совещаний G7, но что касается того, что могут предпринять другие партнеры, это решать им".

Представитель ЕК выразил уверенность, что эта тема будет обсуждаться на будущих совещаниях стран G7.

G7 ЕК ЕС Бельгия Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Венгрия не намерена участвовать в инициативах ЕС по использованию российских активов

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю

Макрон призвал к мерам по снижению скорости доставки российской нефти по морю
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными в формате 185 на 185

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

Израиль заявил, что ни одно судно "Флотилии стойкости" не добралось до Газы

В Манчестере в Йом Кипур совершено нападение на людей у синагоги

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Илон Маск стал богатейшим человеком в истории с состоянием свыше $500 млрд

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Тайвань отверг предложение о переносе производства чипов в США

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

Во Франции 76 тыс. полицейских и жандармов будут обеспечивать безопасность на акциях протеста

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

В Белом доме не исключают поставки Киеву ракет большой дальности

Что случилось этой ночью: четверг, 2 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2405 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });