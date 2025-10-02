В ЕК пояснили планы использовать активы РФ для помощи Украине

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) в курсе публикаций на тему возможной конфискации Россией находящихся у нее западных активов, но эти планы носят иной характер по сравнению с предложением Брюсселя об использовании замороженных активов РФ, заявил представитель ЕК Балаш Уйвари.

"Мы внимательно следим за сообщениями СМИ по этой теме и видели публикации о том, что Россия вынашивает план национализации и распродажи принадлежащих иностранцам активов. (...) Я думаю, что, когда мы читаем эти сообщения, то ясно, что мы ведем речь о разных вещах. Россияне имеют в виду частные активы. Мы же говорим не о частных, а о суверенных (российских) активах", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Россияне говорят о конфискации, изъятии. Это не то, что делаем мы. Есть фундаментальное отличие: мы не будем касаться российских активов", - добавил он.

Отвечая на вопросы, представитель ЕК подтвердил позицию Еврокомиссии, что Бельгия как страна хранения огромной доли активов РФ не должна брать на себя все риски, связанные с предлагаемым "репарационным кредитом" ЕС для Украины. По его словам, существуют различные опции, как этого избежать, но детального ответа у него пока нет.

Уйвари, сославшись на продолжающиеся дискуссии, также уклонился от ответа на вопрос, какую именно сумму за счет активов РФ Еврокомиссия рассчитывает задействовать в своем предложении.

На вопрос, собирается ли ЕК обсуждать возможность использования для Украины российских активов, хранящихся в других странах, например, в государстве G7 - Японии, пресс-секретарь ответил: "Мы открыты к любой дискуссии на эту тему в контексте совещаний G7, но что касается того, что могут предпринять другие партнеры, это решать им".

Представитель ЕК выразил уверенность, что эта тема будет обсуждаться на будущих совещаниях стран G7.