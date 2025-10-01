Песков заявил, что присвоивших активы РФ будет ждать судебное преследование

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что подвергнут судебному преследованию тех лиц и страны, которые присвоят замороженные российские активы или дивиденды от них.

"Если кто-то хочет своровать нашу собственность, наши активы, незаконно их присвоить, воспользоваться дивидендами от этих активов, то здесь, безусловно, лица, причастные к этому так или иначе, будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на призывы европейских чиновников и американских представителей воспользоваться замороженными российскими активами для помощи Украине.

Представитель Кремля отметил при этом, что к ответственности будут привлечены "не только лица, но и страны". "Без реакции это, конечно же, не может остаться", - добавил Песков.

Касаясь политических последствий подобных шагов со стороны Запада, пресс-секретарь главы российского государства подчеркнул: "Это дополнительные шаги в сторону полного разрушения доверия к принципу неприкосновенности собственности. То есть в данном случае бумеранг будет очень серьезно бить по тем, кто является основными депозитариями и странами, которые заинтересованы в инвестиционной привлекательности, и т.д., и т.п.".

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн заявила, что ЕС выделит Украине около 2 млрд евро на беспилотники за счет замороженных российских активов. Параллельно в Сенате США внесли резолюцию с призывом изъять суверенные активы России и направлять их Украине траншами не менее $10 млрд в месяц.