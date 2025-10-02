Поиск

Макрон изложил свое видение защиты воздушного пространства ЕС

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что страны ЕС должны бдительно охранять воздушное пространство, не давая при этом втянуть себя в эскалацию напряжённости.

"Я не хочу здесь вдаваться в подробности (...). Политика в любом случае простая: мы заставим уважать наши воздушные пространства, и никогда не дадим втянуть нас в эскалацию. Но не втягиваться в эскалацию не означает проявлять слабость", - заявил Макрон в четверг журналистам в Копенгагене после завершения саммита Европейского политического сообщества.

"НАТО уже установила четкие правила действий, что касается дронов. И это очень ясно. Когда неидентифицированный дрон нарушает воздушное пространство, страны имеют полное право его нейтрализовать", - сказал французский президент, отвечая на вопрос, как ему видится защита воздушного пространства в Европе.

Что касается самолетов, продолжил Макрон, то, по его мнению, правила должны стать более чёткими, чтобы была полная ясность. "Не нужно сюрпризов", - отметил он.

По его словам, при маневрах возможны ошибки экипажей и как следствие кратковременные неумышленные нарушения воздушного пространства, и тогда это урегулируется между страной происхождения самолета и страной, чье воздушное пространство нарушено. Но когда установлено очевидное нарушение пространства, существует механизм эскортирования, сказал Макрон.

