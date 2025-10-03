Поиск

Поставки Украине ракет Tomahawk маловероятны из-за потребности в них ВМС США

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Маловероятно, что США смогут осуществить желаемые поставки Украине ракет большой дальности Tomahawk в связи с тем, что имеющиеся у Пентагона запасы предназначены для ВМС США и других целей, сообщило издание Defence Industry Europe, ссылаясь на официальные и неофициальные источники.

"Источники, знакомые с подготовкой и поставками Tomahawk, поставили под сомнение целесообразность поставки крылатых ракет, дальность действия которых составляет 2,5 тыс. км", - говорится в публикации.

Американский чиновник подчеркнул, что "недостатка в оружии, которое часто используется военными для наземных атак, у Киева нет", предположив, что "Украине могут быть поставлены и другие варианты оружия меньшей дальности", отмечает издание.

Оно пишет, что США и союзники разработали новый финансовый механизм - Список приоритетных потребностей Украины для поставок ей вооружений из запасов США за счет средств стран НАТО.

В рамках этого механизма, по словам американского источника, "США могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупать другие виды оружия дальнего радиуса действия и поставлять их Украине, но Tomahawk - это маловероятно".

В сообщении говорится, что объем производства Tomahawk в последние годы составлял от 55 до 90 единиц в год, а бюджетные данные Пентагона показывают, что США планируют закупить 57 ракет в 2026 году.

Как накануне сообщила The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп изучает возможности поставки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk и Barracuda для нанесения ударов по объектам на территории России.

