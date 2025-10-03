Поиск

Эстония планирует создать "стену" против беспилотников к концу 2027 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Эстония разработает систему "стены" против беспилотников к концу 2027 года, первые решения будут установлены в будущем году, заявил премьер-министр Кристен Михал (Kristen Michal).

"Стена против беспилотников - приоритет. Политическая поддержка союзников в вопросе укрепления обороны восточной границы очень хорошая, у нас много сторонников. Необходимо будет принять конкретные решения и установить чёткие сроки на следующем Совете. Эстония разработает свои системы к концу 2027 года, но мы установим первые решения уже в следующем году", - сказал Михал в Копенгагене на неформальной встрече Европейского совета и Европейского политического сообщества (ЕПС), сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Он отметил, что "всё это требует солидарности и финансовой поддержки со стороны Европейского союза". "Нам необходимо более тесно сотрудничать в области оборонных закупок, основываясь на планах НАТО, чтобы обеспечить более быстрые поставки и более выгодные цены", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Михал выделил новый пакет санкций, который должен включать, по его словам, среди прочего, импорт российского СПГ, деятельность "теневого флота", запрет на банковские операции и запрет на туристические услуги.

"Значительная часть мер должна также коснуться Беларуси", - добавил он.

Между тем он высказался за ускорение процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС.

Премьер-министр подчеркнул важность сотрудничества и наращивания потенциала по предотвращению и пресечению преступлений, связанных с вербовкой и оказанию влияния в интернете.

