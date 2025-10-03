Швеция в 2026 году внедрит оплату основных товаров картами без интернета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Центробанк Швеции Riksbank и платежные компании планируют к 1 июля 2026 года обеспечить возможность оплаты основных категорий товаров картами без подключения к интернету, сообщил ЦБ.

Соответствующее соглашение - важный шаг в работе по укреплению готовности платежной системы Швеции и повышению устойчивости к сбоям в системе цифровых платежей, отмечается в пресс-релизе.

Соглашение оговаривает меры, которые примут эмитенты карт, платежные системы, эквайеры, розничная отрасль и Riksbank для повышения возможности офлайн-оплаты картами. В частности, финансовые посредники адаптируют свои правила, а розница внедрит технологические решения.

Riksbank будет руководить этой работой и отвечать за мониторинг реализации проекта.

"В Швеции значительная доля платежей происходит в цифровом формате, наличные деньги используются редко, - заявил глава шведского ЦБ Эрик Теден. - Возможность для обычных людей платить картой, например, за продукты и лекарства даже в случае серьезного сбоя в передаче данных, то есть офлайн, будет вехой в нашей усиленной работе по укреплению готовности к чрезвычайным ситуациям".