Танкер Boracay, удерживавшийся властями у берегов Франции, возобновил свой путь

Фото: AP/TAСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Задержанный французскими властями и стоявший у берегов Сен-Назера нефтяной танкер Boracay снялся с якоря в ночь на пятницу и отплыл в направлении юго-запада, сообщает газета Libération.

Капитан и его помощник, оба граждане Китая, вернулись на борт после недолгого пребывания под стражей, отмечает издание со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

Французские судебные органы объявили накануне, что судебный процесс над капитаном должен состояться в феврале в Бресте (департамент Атлантическая Луара) по обвинению в "отказе подчиниться".

Libération напоминает, что бретонский суд начал в минувшую среду расследование после того, как французский морской спецназ высадился на Boracay из-за "несоответствий, представленных танкером относительно его национальной принадлежности", согласно заявлению прокурора Бреста, и "отсутствия флага".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ответах журналистам давал понять, что этот танкер относится к российскому "теневому флоту", перевозящему нефть из РФ в обход санкций ЕС.

По данным СМИ, это судно ходит под флагом Бенина.

