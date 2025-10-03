Exxon планирует сократить 10-15% сотрудников в Сингапуре до конца 2027 года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтяная Exxon Mobil Corp. планирует сократить численность персонала в Сингапуре на 10-15% и перенести свой офис на завод в Джуронге до конца 2027 года, сообщила компания.

Ранее на этой неделе Exxon объявила о планах сократить около 2 тыс. рабочих мест по всему миру, особенно в Канаде и странах Европейского союза, на фоне усилий по повышению эффективности организационной структуры компании в рамках долгосрочной реструктуризации, которая затронет около 3-4% штата.

"Мы вносим изменения в нашу работу, чтобы повысить конкурентоспособность в постоянно меняющейся ситуации и подготовить бизнес к будущему успеху", - говорится в электронном письме Exxon Singapore.

В нем отмечается, что хотя "детальное планирование еще находится в стадии разработки", ожидается, что "к концу 2027 года сокращение штата составит от 10% до 15%". Сокращения могут затронуть около 500 из примерно 3,5 тыс. сотрудников Exxon в Сингапуре, но компания отказалась назвать конкретное число, сообщает агентство Reuters.

Exxon управляет двумя нефтеперерабатывающими заводами – на острове Сингапур и на острове Джуронг. Общая их мощность составляет 592 тыс. баррелей в сутки. Компания намерена переместить сотрудников из офиса в районе Харборфронт на завод в Джуронге.