Премьер Грузии заявил о лидерстве правящей партии на выборах

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Активность избирателей на выборах в органы местного самоуправления на 17:00 по всей Грузии составила 33,5%, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на брифинге, что, по поступившим данным, на выборах уверенно побеждает правящая партия "Грузинская мечта".

Комментируя вопрос о проходящем в Тбилиси митинге оппозиции, Кобахидзе заявил, что у этой акции есть два сценария: "первый, когда собрание проходит мирно и мирно расходится, и второй, когда они переходят на насилие, захват административных зданий, в этом случае они получат очень жесткий ответ в рамках закона".

"Что касается сегодняшнего митинга, то положение радикальной оппозиции, судя по числу участников, трагично", - сказал Кобахидзе.

В субботу в Грузии проходят местные выборы в 64 муниципалитетах, в ходе которых будут избраны члены муниципальных собраний и мэры 64 городов.